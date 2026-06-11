Китай лидирует по числу иностранных туристов в Москве

За первые три месяца 2026-го Москву посетило почти 6 млн туристов. Более 550 тыс. из них приехали из-за рубежа – это на 5% больше, чем годом ранее, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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Лидером по числу поездок остается КНР – на него приходится около половины всех иностранных туристов. За год поток китайских гостей вырос на треть. Далее следуют Индия и Турция.

«Примерно половина турпотока из стран дальнего зарубежья пришлась на граждан Китайской Народной Республики. Количество китайских путешественников, посетивших Москву в первом квартале этого года, выросло на треть. Следом идут Индия и Турция», – отметила Сергунина.

Росту турпотока помогают совместные культурные проекты и упрощение поездок между странами, включая безвизовый режим с Китаем, введенный в 2025 году. В городе также развивают туристическую инфраструктуру: работают информационные центры, портал Discover Moscow и горячая линия.

По итогам прошлого года столицу посетили 26,5 млн гостей, а вклад туризма в экономику города превысил 1,8 трлн руб.