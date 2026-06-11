В Крыму отели начали компенсировать туристам бензин за размещение

Крымские отели и гостевые дома начали предлагать туристам, забронировавшим отдых, компенсацию бензина.

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Гостевой дом в Саках предлагает клиентам 10 литров топлива за двое суток бронирования и 20 литров - за трое суток.

"Специальное предложение действует на бронирования, оформленные с даты публикации данного поста, и до окончания акционных позиций", - говорится в сообщении. "Это не единичный случай, среди моих знакомых, тоже есть подобные предложения, - рассказал "РГ" председатель общественной организации "Курортный Крым", эксперт в области классификации мест размещения Александр Бурдонов. - Владельцы гостевых домов предоставляют бронирование топлива или компенсацию, и это вполне укладывается в размер скидки, которую предоставляют гостям в сезон. Если номер стоит условно 5 - 6 тысяч рублей в сутки, а 10-литровая канистра - 1 тысячу рублей, то это нормально. Если бронирование на двое - трое суток, то можно и 20 литров бензина компенсировать".

Перспективу курортного сезона в Крыму эксперт оценивает со сдержанным оптимизмом.

"Бывали времена и хуже. В первый год пандемии ковида до 1 июля вообще все было закрыто, и гостей нельзя было принимать. Но, прошли и это, - говорит эксперт. - Конечно, ситуация с топливом сейчас напрягает больше всего, но проблема на контроле у президента, и это вселяет уверенность, что все преодолимо".

В Крыму продолжают действовать жесткие ограничения на топливном рынке. Бензин марки АИ-92 отпускают в бак машины не более 20 литров в сутки по ранее проданным талонам. Однако с начала этой недели бензин в свободной продаже стал появляться в разных городах Крыма. Пока это только АИ-92 и на ограниченном числе заправок, адреса которых накануне сообщают главы местных администраций. По такой схеме топливо на этой неделе реализовывали в Феодосии, Судаке, Саках, Армянске, Керчи. В Симферополе бензин в свободной продаже появляется чаще, за ним выстраивается очередь, но постепенно количество заправок будет расти.