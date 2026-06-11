Россияне планируют спокойный отпуск дома, на даче и в поездках по России

Первым делом туристы пробуют сэкономить на дороге

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Согласно совместному исследованию медиахолдинга Rambler&Co и Мегамаркета, наиболее популярным вариантом отпуска у россиян оказался отдых дома: его выбрали четверть (25%) респондентов. Поездки по России планируют 23% респондентов, еще 22% собираются провести отпуск на даче или за городом. Зарубежные направления рассматривают 15% опрошенных.

Основной статьей расходов для большинства путешественников остается дорога. Затраты на билеты, бензин и транспорт назвали наиболее заметными 26% респондентов. На втором месте – проживание, его отметили 17% участников опроса. Еще 9% считают главной тратой еду и рестораны, 4% – развлечения и экскурсии, 3% – покупки перед отпуском, 1% – сувениры во время поездки. При этом 40% затруднились выделить что-то одно.

Большинство (74%) россиян начинают готовиться к отпуску незадолго до поездки. Лишь 26% респондентов сообщили, что приступают к сборам за месяц или раньше.

Подготовка чаще всего связана с покупкой необходимых вещей для комфортного отдыха. В топе (16%) – товары для здоровья: лекарства, пластыри, средства от укачивания и другие элементы дорожной аптечки. Одежду и обувь покупают 15% опрошенных, купальники и пляжную одежду – 12%, столько же (12%) приобретают солнцезащитные средства и уходовую косметику после загара. Часть респондентов выбирают и другие товары, например: средства от насекомых (9%), чемоданы, дорожные сумки и косметички (4%), косметику и уходовые средства в мини-формате (3%), гаджеты и аксессуары для поездки (2%). Еще 27% ничего специально не покупают перед отпуском.

Данные Мегамаркета также подтверждают, что перед отпуском россияне в первую очередь покупают аптечные товары. В апреле–мае 2026 года более половины заказов в категориях товаров для подготовки к отпуску пришлось на лекарственные средства (57%) и медицинские изделия – пластыри, бинты, салфетки и антисептики (12%). Доля косметики и средств ухода, включая SPF-продукты и товары для загара, достигла 17%.

Среди наиболее востребованных аптечных товаров оказались противовоспалительные и обезболивающие препараты, средства от аллергии, лекарства от насморка, солнцезащитные средства и пластыри. При этом особенно заметно вырос спрос на средства после укусов насекомых – почти в шесть раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 27 мая по 4 июня 2026 года, в нем приняли участие 3 478 интернет-пользователей.