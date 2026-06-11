«Цены кажутся заоблачными». Турист описал путешествие по Дагестану

Российский тревел-блогер описал Дагестан словами «цены кажутся заоблачными». Об этом он написал в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

По его словам, это пятая поездка в республику, и за последние годы Дербент изменился до неузнаваемости. Самые большие изменения он заметил в жизни простых людей.

«Теперь прогулка по старым кварталам, магалам, напоминает визит в один большой гостеприимный дом. Обычные люди открывают ворота своих дворов и устраивают там уютные домашние кафе», — рассказал автор блога.

При этом путешественник отметил, что у такой популярности Дагестана есть и обратная сторона. Например, из-за притока туристов в административном центре республики взлетели цены на квартиры — сегодня недвижимость площадью в 50 квадратных метров стоит около 10-14 миллионов рублей.

При этом аренда жилья без излишеств обойдется в 25-30 тысяч рублей, что для местных — огромные деньги.

«Летом, в пик сезона, в Дербенте регулярно случаются перебои с водой и электричеством, что создает серьезные бытовые трудности для горожан. И как же к этому относятся сами дербентцы? В их настроениях чувствуется удивительный баланс между гордостью и усталостью», — заключил тревел-блогер.

Ранее российская туристка побывала в Дагестане и описала поездку фразой «словно попадаешь в сказку». По ее словам, Дербент очень уютный и «наполнен необычной атмосферой чего-то старинного, немного заброшенного».