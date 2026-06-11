Агротуризм: пони-кафе с пиццей, медовый пряник и верблюд в лесу

Лето - отличное время, чтобы сменить обстановку и погрузиться в атмосферу загородной жизни. Сегодня фермерские хозяйства не только производят и перерабатывают продукцию, но и открывают свои двери для туристов.

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Пицца по-челябински

В Челябинской области туристов ждет природно-развлекательный комплекс "Григорьевские сады". Это сотни гектаров единственных в Уральском федеральном округе интенсивных садов.

Здесь используют метод высокоплотной посадки плодовых деревьев (шпалеры, капельный полив, автоматизированное питание). Это обеспечивает раннее созревание плодов и ягод, высокую урожайность яблок, груш, слив, жимолости, абрикос, смородины и малины. Из них делают морсы и уральский сидр.

При въезде в агрокомплекс гостей встречает необычное Пони-кафе, где можно попробовать пиццу из фермерских продуктов, отведать яблоки или морковку, а то и угостить ими пони Дуршлага и Патиссона.

"Мы планируем отстроить купольные модульные домики, чтобы гости могли остаться на нашей территории с ночевкой, и зал на 50 человек", - рассказал руководитель направления агротуризма "Григорьевских садов" Денис Волков. - Многие хотят убежать из города и прочувствовать работу в поле".

Здесь школьники на один день могут стать агрономами - для них проводят специальную игру. Взрослым расскажут об истории садов и селекции, предложат конные прогулки, рыбалку и баню.

Экскурсия на пасеку

В Новгородской области фермер Антон Жеребцов уже много лет занимается пчеловодством и создал кооператив "Новгородская пасека". На его территории для туристов проводят экскурсии.

Их знакомят с особенностями содержания пчел, жизнью улья, учат откачивать мед. Гостям предлагают принять участие в мастер-классах по изготовлению медового пряника и восковых свечей.

Проект фермера "Экокомплекс Вкус медовой жизни" получил грант "Агротуризм". Эти средства направят на строительство "Дома пчеловода". Благодаря гранту значительно расширятся возможности пасеки, станут более комфортными условия для приема туристов.

В ближайших планах также организовать интерактивные программы. Гостеприимные хозяева хотят показать, что пчеловодство - это не просто работа, а культура, связанная с природой и традициями средневолжского края.

Приятное с полезным

В Добровском округе Липецкой области возрождают базу отдыха "Голубая Даль". В 2024 году глава крестьянского фермерского хозяйства Владимир Золотаев тоже получил грант "Агротуризм".

На эти средства построили шесть гостевых домиков, теперь их здесь одиннадцать. К базе ведет удобная дорога, обустроен пляж с навесами и лежаками, есть детские и спортивные площадки.

Работа сделана большая. Вывезли кучи мусора, бережно обустроили лесной участок. Гости могут посетить контактную мини-ферму с лошадьми, поросятами, козами, гусями и даже верблюдами, а еще попробовать в кафе блюда из натуральных фермерских продуктов.

Справка "РГ"

За четыре года объекты, созданные при поддержке Минсельхоза России, приняли около 1,8 миллиона путешественников.

Государство помогает фермерам развивать это направление. Программы льготного лизинга, доступные по национальному проекту "Продовольственная безопасность", позволяют выгодно арендовать технику и оборудование, а сэкономленные средства направить, например, на развитие туристической инфраструктуры.

Также есть грант "Агротуризм" - на создание туристического объекта с нуля или развитие уже работающей концепции.