Китай, США, Германия, Австралия: откуда едут туристы в Приморье

Первый вице-губернатор и председатель правительства Приморского края Вера Щербина перечислила ключевые факторы, которые делают регион желанным направлением для путешественников из разных уголков России и зарубежья. По ее данным, в 2025 году край принял 4,1 миллиона туристов, причем 3,4 миллиона из них – гости из других регионов страны. Среди приехавших – жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Мурманска, Нижнего Новгорода, Удмуртии, Марий Эл, Калининграда, Сибири, Поволжья, Сочи, Крыма и Астрахани. На долю иностранцев приходится около 15 % общего турпотока.

«Приморье благодаря своей уникальной природе, разнообразным возможностям отдыха – от театральных и краеведческих фестивалей до экстремальных туров – находится сегодня в списке обязательных к посещению у россиян. Интересно, что сформировался стабильный поток возвратных туристов – после знакомства с Владивостоком многие стремятся приехать опять и посетить уже приморскую глубинку. Людей интересуют базы отдыха, рыбалка, национальные парки, наши красивые бухты, дайвинг», – подчеркнула Вера Щербина.

Она обратила внимание и на изменение туристических привычек: если раньше путешественники в основном приезжали в Приморье летом, то теперь поток распределяется более равномерно в течение всего года. Она пояснила, что, несмотря на пик сезона в летние месяцы, многие отели и туроператоры разрабатывают выгодные программы для межсезонья. Это помогает снизить нагрузку на инфраструктуру, и гости охотно пользуются такими предложениями.

Говоря о въездном туризме, Вера Щербина отметила, что лидерство здесь по-прежнему за Китаем. Вместе с тем Приморье становится все привлекательнее для путешественников из Австралии, Германии, Канады, Южной Кореи, США, Франции, Японии и стран Юго-Восточной Азии. За прошлый год число гостей из дальнего зарубежья выросло почти вдвое по сравнению с 2024 годом. Первый вице-губернатор выразила уверенность, что в 2026 году положительная динамика сохранится.