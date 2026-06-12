Как будут развивать туротрасль в Мурманске

Около 63 млн рублей составил объем федеральной поддержки туристической отрасли Мурманской области в 2026 году. Об этом сообщила ТАСС министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.

"У нас порядка 63 млн рублей было направлено на [развитие туристической отрасли в 2026 году]", - сказала она в кулуарах Международного туристического форума "Путешествуй!".

Говор подчеркнула, что деньги направили на совершенствование навигации в столице региона.

"Мы эти деньги сконцентрировали на навигацию именно в столице Русской Арктики - в Мурманске, для того чтобы сделать ее удобной, понятной на разных языках. Потому что понимаем, что количество гостей увеличивается", - добавила она.

О форуме

Форум проходит с 10 по 14 июня. На нем состоятся четыре ключевые сессии, посвященные цифровизации туризма, развитию автотуризма, вопросам сезонности и продвижению России как туристического направления на международном рынке.

Организаторами форума выступают Фонд Росконгресс совместно с Минэкономразвития при поддержке правительства РФ. ТАСС - информационный партнер мероприятия.