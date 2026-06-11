В Хабаровском крае опробовали новую экотропу "Легенды Хехцира"

На горнолыжном комплексе "Хехцир", расположенном в получасе езды от Хабаровска, обустраивают экотропу - она позволит сделать работу ГЛК круглогодичной. Организаторы рассчитывают, что ходить по заповедным сопкам будут как российские туристы, так и гости из Китая.

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Поток иностранных посетителей должно обеспечить открытие пункта пропуска на Большом Уссурийском острове. "Хехцир" находится близко к мосту, соединяющему островную часть с материковой территорией. Китайские граждане смогут спокойно сюда добраться. Задача руководства ГЛК - сделать так, чтобы они не ушли разочарованными, а захотели вернуться.

Клещ да клещ кругом

Недолгая тряска в автобусе - и, наконец, свежий воздух. Мы на одной из сопок Хехцира - горного хребта на юге Хабаровского края. Среди высоченных деревьев раскинулся горнолыжный комплекс. Сейчас на его входной группе кипит строительство корпуса проката инвентаря.

Тропа начинается за поворотом, далее через лес поднимается все выше и выше и заканчивается на самом верху. Можно идти пешком или ехать на велосипеде - трасса комбинированная. Но это в перспективе, а пока позволяют пройти совсем немного вглубь - тропу еще не доделали. То и дело попадаются красные ленточки на ветках деревьев. Это не знак опасности - так интересные экземпляры пометили специалисты "Заповедного Приамурья". Про эти породы деревьев и кустарников соберут информацию, чтобы разместить ее на стендах.

Вокруг деревья стеной, запах леса. Казалось бы - наслаждайся красотой и не думай ни о чем, но… Именно на природе надо быть очень бдительным, ведь тут на людей идет постоянная "охота". А вот и первая "жертва" среди нас - на ботинке у руководителя ГЛК Сергея Гришина обнаружили клеща. Маленькое, но опасное создание упорно пыталось заползти повыше, чтобы впиться в человека, но его планам не удалось сбыться. По крайней мере, пока. Клеща отсняли фото- и видеокамерами и выкинули в ближайшие кусты.

- Клещей здесь хватает - тайга кругом! Мы всем рекомендуем не пренебрегать мерами безопасности, использовать репелленты и одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду. Перед открытием тропы в конце августа обработаем территорию от иксодовых, но осторожность не помешает, - говорит Сергей Гришин.

Фокус с бабушками

Общая стоимость работ - 138 миллионов рублей. В эту сумму входят разметка тропы, возведение зданий пункта проката и визит-центра, беседок, установка урн и лавочек, туалета. На всем протяжении надо обеспечить безопасность, чтобы никто не сорвался вниз, запнувшись случайно. На сложных участках предусмотрят ступеньки.

Протяженность тропы - 3,8 километра. Самая высокая точка находится на высоте 500 метров над уровнем моря, перепад высот - около 300 метров. Физически неподготовленному человеку преодолеть ее будет сложновато - все-таки надо почти постоянно взбираться вверх. Поэтому подъем лучше совершать без маленьких детей и прислушаться к своему организму.

Удобство тропы уже проверили на практике - дали объявление в соцсетях, что набирают фокус-группу. Желающих оказалось так много, что получилось сразу две группы по 30 человек. И еще столько же остались "за бортом" - пока тропа не позволяет водить по ней большие компании.

- Бабушки привезли внуков и сами тоже захотели пройтись. Как отказать? Все смогли осилить путь, правда, признавались, что было тяжело идти без специальной обуви. Мы учли эту особенность и после открытия начнем выдавать в прокат ботинки, палки для скандинавской ходьбы и треккинга, а также велосипеды, - рассказывает Сергей Гришин.

Участники экспериментального похода - люди в возрасте от пяти до 65 лет с разным уровнем подготовки. Для них пригласили двух гидов, которые всю дорогу рассказывали о флоре и фауне, об истории этой местности, а сотрудники ГЛК фиксировали, где удобнее отдохнуть. В этих точках поставят малые архитектурные формы.

- Мы сами тоже проходили по тропе. Засекли, если не спешить, с остановками, уйдет часа три на прогулку. Наверху можно выпить кофе и спуститься вниз на подъемнике. Планируем предусмотреть кофе-точку, если будет на нее спрос у туристов. Есть места, где можно сделать передышку, пофотографировать. Поверьте пока на слово - там очень красиво! Думаю, осенью будут самые лучшие виды, когда деревья станут разного цвета. А со смотровой площадки в хорошую погоду виден Китай. По пути можно будет почитать про растения или про историю края. Делаем акцент на познавательный туризм, - добавляет министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева.

Экотропа "Легенды Хехцира" войдет в межрегиональный маршрут "Восточное ожерелье России". Он объединяет четыре региона и заработает к концу года. Этот маршрут ориентирован на китайских путешественников, которым интересен Дальний Восток России.

Камо грядеши?

Официальное открытие экотропы запланировано на третий квартал 2026 года. Предположительно в конце августа - начале сентября пойдут первые группы.

- Наверху приготовим для гостей сюрпризы, пока не будем раскрывать тайну. Но надеемся, что запуск маршрута станет толчком для развития туризма в регионе, - делится Ярцева.

Гулять по тропе можно будет бесплатно - деньги понадобятся, если захочется послушать гида. Платные экскурсии подойдут как туристам-одиночкам, так и коллективам.

- Сейчас прорабатываем с министерством туризма возможность обучения гидов, - объясняет Сергей Гришин. - Экскурсовод должен разбираться в растениях, знать о птицах, насекомых, животных, населяющих заповедник. Даже о камнях. Уверены, что поток туристов будет расти, люди станут больше интересоваться всем, и гидам придется отвечать на массу вопросов.

Между тем

Одновременно с обустройством тропы "Легенды Хехцира" в крае взялись еще за один за маршрут - "Легенду сэвэнов". Этот путь прокладывают вдоль реки на территории национального села Сикачи-Алян, где находятся знаменитые петроглифы - уникальный памятник древнего искусства, включенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Тропа не предусматривает сложных участков и крутых подъемов, поэтому будет удобна для посетителей всех возрастов. Там же установят визит-центр, в котором туристы смогут приобрести сувенирную продукцию, изготовленную местными мастерами.