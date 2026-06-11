Сколько времени сохраняется бронь в российских отелях?

Правила

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"Планируем деловую поездку в Санкт-Петербург. Точные даты встреч пока не ясны. Туристический сезон сейчас высокий, хотим заранее забронировать гостиницу, но во сколько приедем, пока не знаем. Слышали, что в России поменялись правила бронирования и оплаты в гостиницах. Сколько времени сохраняется бронь в отелях и каковы правила возврата за предоплату? Ирина Талкина, Минск".

Действительно, с 1 марта 2026 года в России действуют новые правила предоставления гостиничных услуг. Основные изменения касаются так называемого "гарантированного" и "негарантированного" бронирования.

При гарантированном бронировании гостиница ожидала потребителя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. То есть если вы не приехали в первый день, гостиница оставляла за вами бронь до выезда следующего дня. Как правило, за такое бронирование взимались деньги.

При негарантированном бронировании, если вы не приехали в первый день до определенного времени, установленном гостиницей, бронь могла быть аннулирована, а номер отдан другому потребителю. Теперь такого разделения нет. Правила обязывают отели ожидать постояльца до времени выезда или расчетного часа следующего дня. При этом неважно, внес ли гость предоплату и в каком объеме.

Что касается оплаты, то в случае отмены бронирования до дня заезда отель возвращает вам предоплату полностью. Отмена в день заезда или неявка без предупреждения - отель имеет право удержать из предоплаты не более стоимости одних суток проживания. Если вы оплатили полностью, например 5 дней, но решили досрочно выехать, вы имеете право получить обратно деньги за неиспользованные дни проживания. Ранее отели оставляли порядок возврата на усмотрение сторон и допускали разнообразие штрафных санкций.

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"Планируем в отпуск поехать с друзьями в Беларусь. Хотим попасть на праздник "Купалье", который проходит где-то в Могилевской области. Нам рассказали, что он самый большой. У нас в Тульской области праздник Ивана Купалы празднуют в ночь с 6 на 7 июля. Мы не нашли такие даты празднования в Беларуси. Будет ли праздник в этом году и как на него попасть? Марина Дорохова, Тула".

Праздник "Купалье", или "Александрия собирает друзей" в этом году пройдет 11-12 июля в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области, на берегу Днепра. Из этих мест родом Президент Беларуси Александр Лукашенко, и, как правило, он приезжает на открытие праздника. Если вы поедете не на машине, то неподалеку от фестивальной поляны располагается железнодорожная станция Копысь.

В этом году гулянья состоятся в 17-й раз. Гостей ждут десятки тематических площадок, древние обряды, самобытная музыка, концертные программы ведущих исполнителей и творческих коллективов Беларуси, России и других стран, мастер-классы ремесленников, веселые народные забавы.

Как сообщают организаторы праздника, на начало мая подтвердили свою заинтересованность около трех десятков регионов России, которые планируют направить свыше 70 мастеров декоративно-прикладного искусства. Впервые участие в "Купалье" планируют принять представители Кемеровской области и Республики Чувашия.

Концепция фестиваля посвящена Году белорусской женщины, также впервые на фестивале заработает площадка по развитию национального туризма и пройдет сырный фестиваль. На отдельной площадке свою продукцию представят молочные предприятия из разных регионов страны. Гости смогут не только продегустировать различные виды сыров, но и приобрести понравившуюся продукцию. Свое место займут и уже полюбившиеся гостям локации. В их числе выставка-ярмарка народного творчества и торговая улица с угощениями и напитками.