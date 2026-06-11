В Мурманской области запустят программу бесплатных экскурсий
Программу "Туризм для своих", в рамках которой для жителей Кольского Заполярья организуют бесплатные экскурсии по местным достопримечательностям, запустят в Мурманской области с 12 июня. Об этом сообщили в министерстве информационной политики региона.
Участники нового проекта смогут бесплатно побывать на всех ключевых точках притяжения туристов - в Кандалакше, Умбе, Кировске, Апатитах, Териберке, Ловозере, Североморске, Печенгском округе, Коле и областном центре. Речь идет не только о пеших экскурсиях, но и о трансферах из Мурманска.
Идея не нова. В предновогодний период 2022 года областной Туристский информационный центр вместе с региональными туроператорами запустили социальные экскурсии для членов семей мобилизованных и участников СВО, студентов специальностей в сфере туризма и учащихся, оставшихся без попечения родителей. Проводятся также бесплатные экскурсии, приуроченные ко Дню туризма. Сейчас региональные власти решили расширить эту деятельность. Участниками программы в 2026 году могут стать около пяти тысяч человек.
- Иногда от гостей слышишь детали, которые жители не знают. Убежден, что люди, которые живут здесь, должны знать и открывать свой регион не меньше, чем гости, - отметил губернатор области Андрей Чибис.- Думаю, около 80 процентов жителей Мурманска не путешествуют по родному краю, - говорит гендиректор одной из местных туркомпаний Елена Медведева. - Они не знают, что можно поехать в поселки Печенгу, Никель или Лиинахамари, не знакомы с красотой старинных поморских сел Умбы и Варзуги. Да, многие имеют представление о селе Териберке, городе Кировске с его "Снежной деревней" и горнолыжными курортами, о Саамской деревне в Ловозере. Но они не знают, например, что можно съездить в город Североморск и побывать внутри подводной лодки К-21, которая в годы Великой Отечественной войны торпедировала самый крупный немецкий корабль - линкор "Тирпиц".- На мой субъективный взгляд, большая половина жителей региона не путешествует по Мурманской области, - добавляет завкафедрой туризма и сервиса Мурманского арктического университета Зоя Желнина. - По этому поводу не проводилось никаких исследований, но я часто встречаюсь с такими людьми. Даже те, кто имеет свои автомобили, предпочитают съездить за город на пикник и не задумываются о том, чтобы вместо этого поехать в другой город, переночевать там, погулять, побывать на празднике или фестивале, сходить на экскурсию и узнать много нового. А ведь такие экскурсии и интересные мероприятия существуют почти везде!