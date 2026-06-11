В Мурманской области запустят программу бесплатных экскурсий

Программу "Туризм для своих", в рамках которой для жителей Кольского Заполярья организуют бесплатные экскурсии по местным достопримечательностям, запустят в Мурманской области с 12 июня. Об этом сообщили в министерстве информационной политики региона.

© На морском берегу в Териберке / РИА Новости

Участники нового проекта смогут бесплатно побывать на всех ключевых точках притяжения туристов - в Кандалакше, Умбе, Кировске, Апатитах, Териберке, Ловозере, Североморске, Печенгском округе, Коле и областном центре. Речь идет не только о пеших экскурсиях, но и о трансферах из Мурманска.

Идея не нова. В предновогодний период 2022 года областной Туристский информационный центр вместе с региональными туроператорами запустили социальные экскурсии для членов семей мобилизованных и участников СВО, студентов специальностей в сфере туризма и учащихся, оставшихся без попечения родителей. Проводятся также бесплатные экскурсии, приуроченные ко Дню туризма. Сейчас региональные власти решили расширить эту деятельность. Участниками программы в 2026 году могут стать около пяти тысяч человек.