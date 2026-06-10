Как на российских курортах изменились цены на аренду домов

Самый заметный рост цен на посуточную аренду загородных домов в этом сезоне произошёл на курортах Крыма. В то же время на Балтийском побережье и у Каспийского моря ставки аренды немного снизились.

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Средняя стоимость аренды загородного дома в Крыму за год поднялась на 18% и летом 2026 года достигла 6,38 тыс. рублей в сутки. По информации РБК Недвижимость, такие данные приводит сервис онлайн-бронирования «Суточно.ру», который изучил цены на популярных курортах с наибольшим количеством бронирований домов.

В отдельных городах полуострова динамика выглядит так:

Севастополь — рост на 32%, до 6,95 тыс. рублей;

Евпатория — плюс 24%, до 5,1 тыс. рублей;

Феодосия — увеличение на 21%, до 5,7 тыс. рублей;

Судак — рост на 14%, до 5,8 тыс. рублей;

Ялта — подорожание на 12%, до 7,6 тыс. рублей.

Айрат Мусин, директор по маркетингу «Суточно.ру», объясняет такой скачок цен высоким спросом:

«Число бронирований загородных домов в Крыму этим летом выросло на 40%. При этом цены остаются заметно ниже, чем в других популярных курортных регионах России».

В Краснодарском крае средняя цена аренды загородного дома поднялась на 12% — до 8,1 тыс. рублей в сутки. При этом в Голубицкой и Ейске ставки выросли на 13%, до 7,1 тыс. и 5,3 тыс. рублей соответственно. В Геленджике аренда подорожала на 9%, до 11,2 тыс. рублей, в Лазаревском — на 6%, до 10,2 тыс. рублей, а в Сочи — на 5%, до 10,6 тыс. рублей.

По словам аналитиков, спрос на загородные дома в Краснодарском крае увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом. Однако из-за высокой конкуренции среди арендодателей рост цен здесь оказался менее резким, чем в Крыму.

На Балтийском море средняя стоимость посуточной аренды загородного дома снизилась на 6%, до 11,8 тыс. рублей. В Зеленоградске ставка упала на 5%, до 12,5 тыс. рублей. На курортах Каспийского моря цены опустились в среднем на 1%, до 7,1 тыс. рублей в сутки, отмечают в «Суточно.ру». Там также отметили, что количество бронирований осталось примерно на уровне прошлого года, поэтому и ценовые изменения минимальны.

Средняя длительность аренды загородных домов этим летом составила восемь суток, тогда как в прошлом году — семь. В среднем в одном доме останавливались четыре человека, чаще всего это были семьи с детьми. В 90% случаев цель проживания — отдых, уточнили в «Суточно.ру».

В целом посуточная аренда квартир и апартаментов за год подорожала почти на всех популярных морских курортах европейской части России. При этом рост цен в Крыму оказался в 2,5 раза выше, чем в Краснодарском крае.Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости