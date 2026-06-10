В России число классифицированных гостиниц превысило 30 тысяч

В России продолжается обновление системы классификации средств размещения. По данным Минэкономразвития, в реестр Росаккредитации уже включены более 30 тыс. объектов со статусом «действующие». Об этом на форуме «Путешествуй!» сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

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В список вошли гостиницы, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги. При этом около 15 тыс. объектов ранее не были представлены в государственном реестре. Совокупный номерной фонд всех классифицированных средств размещения превысил 1 млн номеров.

По информации Росаккредитации, свидетельства о присвоении категории по новым правилам уже получили более 3,8 тыс. гостиниц. Больше всего объектов относятся к категории три звезды – 1967. Еще 898 гостиниц получили категорию четыре звезды, 198 – пять звезд. В категории две звезды зарегистрированы 611 объектов, одну звезду получили 141 гостиница.

Новая система классификации начала действовать с 1 января 2025 года. Она предусматривает два этапа. Сначала владелец самостоятельно проводит обязательную самооценку объекта, после чего аккредитованная организация присваивает категорию. Вся процедура должна занимать не более 60 календарных дней.

Одновременно были ужесточены требования к компаниям, которые присваивают гостиницам звездность. Теперь в их штате должно работать не менее пяти аттестованных экспертов. Также введены дополнительные меры для предотвращения конфликта интересов и повышены требования к квалификации специалистов, особенно тех, кто занимается оценкой гостиниц категорий четыре и пять звезд.

По новым правилам аккредитацию уже получили 63 организации. В них работают 375 экспертов, которые занимаются классификацией средств размещения по всей стране.