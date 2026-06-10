На курорте Эльбрус открылся сезон экотроп

Курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии объявил о старте летнего сезона экотроп. Для туристов с сегодняшнего дня открыты пять популярных маршрутов.

«Сезон экотроп открыт! Лето вступает в свои права и сегодня в национальном парке „Приэльбрусье“ открылись тропы „Азау — Чегет“, „Чегет — Поляна нарзанов“,"Поляна нарзанов — Тегенекли», «К ущелью Гарабаши», «Восхождение на Эльбрус» для альпинистов", — сообщается в телеграм-канале курорта.

Отмечается, что практически все перечисленные маршруты, кроме восхождения на пятитысячник, относятся к легкой категории, то есть подходят для туристов любого уровня подготовки, семей с детьми и пожилых людей.

«Увидеть сверкающий водопад Азау, попробовать природный нарзан, прогуляться по смешанному лесу вдоль реки Баксан, полюбоваться базальтовыми „карандашами“ - все это уже доступно для гостей», — говорится в сообщении.

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что в летнем сезоне на горных курортах Эльбрус, Мамисон и Ведучи в СКФО, по данным Минэкономразвития РФ, планируется открыть порядка 100 километров новых туристских маршрутов. Навигацию на «Национальной Кавказской тропе», объединяющей маршруты, будет обеспечивать обеспечит цифровой сервис.