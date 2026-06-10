Почему отельеры и рестораторы двинулись из столицы за МКАД

Неожиданные выводы и цифры были озвучены на прошедшем в Тюмени II форуме отельеров и рестораторов Сибири. По прогнозам аналитиков, до конца года в Москве закроется около тысячи ресторанов, кафе и кофеен, потому что мегаполис перенасыщен проектами, которые не несут никакой ценности, а прежде умудрялись зарабатывать лишь благодаря высокой покупательской способности москвичей и состоятельных туристов. Впрочем, прогореть могут и сильные бренды: когда экономика переживает не лучшие времена, человек экономит на спонтанных покупках, в ряду которых и походы в заведения общепита.

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Что собираются делать столичные рестораторы? Еще активнее обрабатывать регионы, у которых, по их мнению, потенциал, в отличие от Первопрестольной, еще не исчерпан. Рынок HoReCa (сегмент бизнеса, объединяющий заведения и компании, связанные со сферой гостеприимства и общественного питания) там если и изменится, то еще нескоро. С какими предложениями федералы пошли за МКАД и как к этой "экспансии" относятся в провинции, узнал корреспондент "РГ".

- Федеральные компании прежде всего отправились в те регионы, где в туризме, в сфере гостеприимства результативен местный бизнес - конечно, он в роли хозяина начинает обрабатывать почву первым, а уже потом появляются сторонние игроки. В этом смысле юг страны более активен, а сибирские регионы не так заряжены в целом, но есть некоторые подвижки: неплохо выглядят Новосибирск и весь Алтай. На Хакассию гости смотрят очень позитивно. Кузбасс, правда, притормозил, но, возможно, разгонится, когда в Шерегеше откроют аэропорт. Тюмень интересна, - перечисляет руководитель "Альянс отель менеджмента" Вадим Прасов.

Эксперт отметил и главную ошибку удаленных от столиц территорий - чрезмерную самобытность.

- Местный колорит - это здорово, но технологии гостеприимства - круто. Важно скрещивать первое со вторым, чтобы получались комфортные для отдыха и работы объекты. Многие проекты в глубинке стартуют без технологов, консультантов, операторов и, как следствие, не эффективны: иногда бизнес нужно учить и направлять, - добавил Прасов.

Артем Павленко, руководитель White Rabbit Family, признался, что к дороге в регионы готовился долго, прежде определив пул городов с "открытыми дверями": Новосибирск, Тюмень (там результат уже выше, чем в Москве), а в перспективе Красноярск для ресторанного франчайзинга и Поволжье для самостоятельной работы по уникальным предложениям. В обозримом будущем можно отрабатывать в областных центрах и модель гастротеатров, в которой еда совмещается с шоу. По мнению Павленко, риски, которые преследуют и региональный бизнес в сегменте HoReCa, и пришлых предпринимателей, одинаковы: убытки понесут те, кто не транслирует ценности и не работает в белую (к сожалению, до сих пор в стране осталось немало заведений с "философией на понятиях").

Cosmos Hotel Group начала продвижение в Сибирь с Тобольска: когда в город едут люди со всей страны и возвращаются домой с позитивными впечатлениями - это уже сигнал к тому, чтобы бросить там якорь. Опять же конкуренции в духовной столице Сибири практически нет - вот такой парадокс: море туристов и острая нехватка инфраструктуры. Сейчас команда Александра Бибы вместе с нефтегазохимическим холдингом строят в Тобольске самый большой отель на 130 номеров, открытие планируется через полтора года. Возможно, это решит проблему с размещением гостей, но явно ненадолго, потому что планы развития двух посадов у властей масштабные. Но Александр собирается освоить и Тюмень, хотя это вопрос не эмоциональных решений, а холодного расчета: для начала нужно изучить турпоток, проанализировать средний чек.

- Федералы зачастую идут в города-миллионники, а Тюмень еще не доросла до такого статуса, между тем у нее есть главный аргумент: средний чек там превосходит уровень многих мегаполисов, - рассуждает Владимир Шевчик, представляющий "Сибинтел холдинг". - Конкуренции сибиряки не боятся, ведь она влияет на качество продукта, да и выбор потребителю дает. А в глобальной программе превращения Тюмени в город-курорт места хватит всем.

Действительно, власти и бизнес вынашивают новую масштабную идею строительства в областном центре огромного курортного кластера. Шевчик убеждает: даже Эльбрус не готов давать туристам нужного количества минеральной воды, а в Тюменской области только один термальный проект поставляет в сутки 1,6 тысячи кубометров полезного ресурса - по объему это 40 железнодорожных цистерн. А вообще знаменитое термальное тюменское море - это миллиарды кубометров, количество лечебных сапропелевых грязей вообще не поддается учету.

- Все оздоровительные комплексы, и местные, и пришлые, могут вместе двигаться в сторону девелопмента и создавать качественную среду. Стартовали с Заречной части города - из криминального захолустья она превратилась в современный район: сначала открыли аквапарк, потом спа-центр и сейчас там вырос майер-курорт. Надо идти дальше, соединяя активные точки развития города и пригорода друг с другом, формируя авто- и пешеходные трассы. Смотрим на будущий кластер в долине реки Пышмы, где разместились старые санатории и центр зимних видов спорта, - рисует перспективы Владимир Шевчик.

Задаем спикеру каверзные вопросы: не устали ли тюменцы муссировать термальную тему и не пора ли поискать иные точки роста? Эксперт категоричен: пока человек будет хотеть оставаться здоровым, тема останется приоритетной и капитализированной.

Гендиректор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов поддерживает: курортный район площадью 263 гектара у Пышмы - это вызов на ближайшие 10 лет, и инвесторам любого масштаба власти будут только рады. Вообще же в области сейчас реализуют 34 инвестиционных турпроекта разного порядка и географической принадлежности суммарно на семь миллиардов рублей.

Отмечая, что в 2020 году пандемия стала вынужденным катализатором развития внутреннего туризма и подтолкнула правительство запустить профильный нацпроект, а после начала спецоперации процесс продолжился, эксперты заключают: резервы для роста все еще есть.