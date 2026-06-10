В ГД предложили обязать авиаперевозчиков сообщать о задержке рейсов по СМС

Депутаты думской фракции "Новые люди" Сангаджи Тарбаев и Антон Ткачев во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением обязать авиаперевозчиков информировать пассажиров задержанных рейсов с помощью СМС о питании, воде и размещении в гостиницах. Документ есть в распоряжении ТАСС.

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Депутаты отметили, что пассажиры авиарейсов при длительной задержке вылета нередко сталкиваются с ситуацией, когда не ясно, где и в каком порядке получить положенные им услуги: воду, питание, размещение в гостинице или трансфер. В условиях большого скопления людей, изменения времени вылета и очередей к стойкам авиакомпаний устных объявлений и информации на табло бывает недостаточно, считают парламентарии.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления обязанности авиаперевозчиков направлять пассажирам СМС-уведомления при длительной задержке рейса, если номер телефона был указан при бронировании, оформлении билета или регистрации. Такое уведомление может направляться при наступлении условий предоставления услуг, предусмотренных Общими правилами, а также при организации питания, размещения в гостинице или трансфера», — указано в письме.

Реализация указанной инициативы, по мнению авторов запроса, позволит повысить информированность пассажиров при задержке рейсов, снизить количество конфликтов у стоек авиакомпаний, уменьшить очереди за ваучерами и разъяснениями, а также сделать порядок предоставления положенных услуг более прозрачным.