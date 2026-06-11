Половина российских отелей готова заселять гостей через МАКС

Около половины средств размещения в России уже получили техническую возможность оформлять заселение через цифровой идентификатор в мессенджере МАКС. Об этом на форуме «Путешествуй!» сообщил вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

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По его словам, сервис цифрового заселения становится одним из ключевых направлений развития платформы.

«Практически половина средств размещения РФ уже получила возможность заселяться в гостиницы по цифровому ID в МАКС», – отметил Хайбуллов.

Он выразил надежду, что до конца года к системе подключится еще больше объектов размещения. В первую очередь речь идет о крупных гостиницах и сетевых отелях. Они смогут по умолчанию предоставлять гостям возможность регистрации через цифровой ID без предъявления бумажных документов.

Кроме того, компания участвует в развитии других туристических сервисов. В частности, в мессенджере планируют запустить функцию информирования путешественников о статусе электронной путевки.

Как сообщил Хайбуллов, этот сервис разрабатывается совместно с Минэкономразвития в рамках дальнейшего развития системы «Электронная путевка».