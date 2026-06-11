В Пулково стали размещать информацию для пассажиров задержанных рейсов

Информация о месте выдачи напитков и питания для пассажиров задержанных рейсов в аэропорту Пулково теперь автоматически отображается на электронных табло. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

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«Пулково первым в России полностью автоматизировал отображение процедур обслуживания пассажиров, включая предоставление напитков и питания при задержках рейсов в соответствии с Федеральными авиационными правилами», – говорится в сообщении.

Дополнительно сведения дублируются на стойках регистрации и у выходов на посадку.

На этой неделе аналогичное решение внедрил и аэропорт Сочи: там установлены информационные экраны, на которых транслируются данные о предоставлении напитков, питания и размещении в отелях. На табло также указано, куда пассажирам следует обращаться за услугами.

Экраны находятся в секторе А2 рядом со стойками регистрации 11 и 12, в секторе B2, возле стоек 33 и 34, а также напротив выхода на посадку № 19.

Ожидается, что внедрение подобных сервисов позволит повысить качество информирования пассажиров и снизить нагрузку на стойки обслуживания, особенно в периоды пиковых нагрузок и при введении ограничений на использование воздушного пространства. Это для Сочи в последние недели особенно актуально.

Также в аэропорту Сургута внедрена цифровая система оповещения пассажиров задержанных рейсов. На электронных табло показываются QR-коды, позволяющие оперативно получить информацию о положенных услугах.