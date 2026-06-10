Речные круизы: цены растут, спрос падает

Спрос на речные круизы в России в 2026 году оказался ниже, чем годом ранее, несмотря на то, что цены выросли менее чем на 10%. Об этом на форуме «Путешествуй!» сообщил генеральный директор компании «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов.

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По его словам, на протяжении нескольких лет рынок показывал стабильный рост, однако в период с января по апрель этого года количество бронирований оказалось ниже, чем за аналогичный период 2025-го.

«В 2026 году эта динамика замедлилась и даже провалилась по отношению к прошлому году, хотя удорожание круизов не превышает 10%», – отметил Багаутдинов.

Среди причин снижения спроса он назвал укрепление рубля и высокие ставки по вкладам. Часть россиян стали чаще выбирать отдых за границей, а другие предпочли отложить деньги на депозитах вместо путешествий.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что, несмотря на растущую популярность внутреннего туризма, речные круизы по-прежнему остаются нишевым видом отдыха. Для дальнейшего роста необходимо активнее рассказывать россиянам о возможностях такого формата путешествий.