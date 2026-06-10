Въездной туризм в Россию может вырасти до 7 млн поездок

Поток зарубежных туристов в Россию по итогам 2026 года способен вырасти примерно на 20% и достичь 7 млн поездок. Такой прогноз в интервью ТАСС озвучил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

По его словам, в прошлом году Россию посетили 5,8 млн иностранных гостей. «Прогнозируем до 7 млн поездок. По итогам прошлого года было 5,8 млн», – сообщил Кондратьев.

Представитель министерства отметил, что в последние годы структура въездного туризма заметно изменилась. Если раньше значительную часть гостей составляли европейцы, то сейчас основной прирост обеспечивают туристы из Китая, стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

По словам Кондратьева, происходящие изменения нельзя назвать временным явлением. «И это даже не ренессанс, а системная переориентация. И изменение нашего видения с точки зрения выстраивания всех программ продвижения, коммуникации и логистики», – подчеркнул он.

Росту интереса к поездкам в Россию способствуют развитие безвизовых соглашений, запуск электронных виз, расширение авиасообщения с азиатскими странами и продвижение российских туристических направлений на новых рынках.

Как ранее сообщали в Минэкономразвития, власти рассчитывают сохранить положительную динамику въездного туризма и в ближайшие годы, уделяя особое внимание туристам из дружественных государств.