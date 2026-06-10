В Пулково назвали фейком сообщения о массовой отмене рейсов

Информация, появившаяся в ряде СМИ и телеграм-каналов о якобы масштабных отменах вылетов из петербургского аэропорта Пулково в среду, не соответствует действительности. Об этом официально заявили представители управляющей компании.

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Как уточнили в пресс-службе, воздушная гавань функционирует в обычном режиме. В настоящий момент из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства в аэропортах назначения задержаны пять рейсов из Пулково – в Сочи, Геленджик и Самару.

Пояснения касаются и некоторых исчезнувших с табло рейсов: в управляющей компании их назвали плановой корректировкой расписания со стороны перевозчиков. Это обычная практика для направлений с высокой частотой полетов, когда авиакомпании резервируют слоты, часть из которых в итоге не задействуется. В таких случаях рейсы могут фигурировать на табло, но их отмена происходит заблаговременно.

«Сам аэропорт Пулково работает штатно, утвержденная полетная программа выполняется», – подчеркнули в УК.

Пассажиров настоятельно призывают сверять данные о вылетах исключительно с официальными каналами аэропорта и авиакомпаний.