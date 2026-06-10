Сколько стоит отдых летом в Подмосковье

Сколько будет стоить загородный отдых на выходные этим летом в Подмосковье, рассказала риелтор Наталья Перескокова. Цены сильно зависят от локации, сезона, уровня комфорта и количества гостей.

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Если рассматривать глэмпинг, то базовый вариант на выходные для двоих обойдется в 8-15 тысяч рублей за ночь. В среднем сегменте (поуютнее) - 15-30 тысяч за ночь. Премиум-глэмпинги с купелью, чаном, панорамными окнами и прозрачными крышами - 30-60 тысяч за ночь и выше. Итого за уикенд на пару получается от 16 до 60 тысяч рублей, сообщила она Life.ru.

Небольшой загородный дом на 2-4 человека стоит от 15 до 30 тысяч рублей в сутки, хороший современный коттедж - 25-60 тысяч в сутки, дом с баней, бассейном или на большую компанию - от 50 до 100 тысяч рублей в сутки и выше (бывают дома и по 300 тысяч).