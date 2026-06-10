Пляжные патрули будут ловить купальщиков-нарушителей в Приморье

Этим летом в Приморском крае будет организовано патрулирование зон отдыха вблизи технических водоёмов для предотвращения несчастных случаев на воде, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональное правительство.

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Сейчас на берегах карьеров, котлованов, технических прудов инспекторы ГИМС устанавливают запрещающие знаки, которые отдыхающих не останавливают. Поэтому меры безопасности усилят патрулями.

К патрулированию мест отдыха у воды в местах, где купание запрещено, будут привлекать, помимо спасателей, сотрудников полиции по делам несовершеннолетних, представителей муниципальных администраций и добровольцев.

Технические водоёмы – это самые опасные места для купания. Они опасны тем, что дно этих водоёмов спасателями не обследовано и может быть захламлено, загрязнено строительными материалами и заилено. В карьерах могут бить ключи, а резкие перепады температур в воде могут спровоцировать судороги даже у опытных и выносливых пловцов.

По словам вице-губернатора Веры Щербины, загрязнённые промышленными и строительными отходами карьеры должны ликвидироваться. Но пока они есть, а неосторожные граждане используют их для купания, приходится обеспечивать безопасность личным присутствием сотрудников профильных органов.

Напоминаем, в Приморском крае одобрено для купания уже 29 мест во Владивостокском и Находкинском городских округах, Партизанском, Хасанском и Лазовском районах. По мере обследования пляжей и прибрежных акваторий перечень безопасных пляжей будет расширяться.

Для обеспечения безопасности в водоохранных зонах в Приморье продолжается работа по ограничению проезда к пляжам. Штрафы за заезд к воде для граждан составляют от 3 до 4,5 тысяч рублей. Наказать рублём от 3 до 5 тысяч также могут за купание детей младше 14 лет без сопровождения взрослых (в этом случае семье грозит ещё и постановка на учёт в ОДПН местной полиции). Штрафом наказуемо и купание детей младше 7 лет без специальных средств, помогающих держаться на воде (нарукавники, надувные круги и т. д.), даже если ребёнок отдыхает под присмотром ответственного взрослого. Наконец, предусмотрены штрафы от 1 до 2 тысяч рублей за купание в местах, где это запрещено (при условии, что в зоне отдыха установлены соответствующие знаки).