Пляжные патрули будут ловить купальщиков-нарушителей в Приморье
Этим летом в Приморском крае будет организовано патрулирование зон отдыха вблизи технических водоёмов для предотвращения несчастных случаев на воде, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональное правительство.
Сейчас на берегах карьеров, котлованов, технических прудов инспекторы ГИМС устанавливают запрещающие знаки, которые отдыхающих не останавливают. Поэтому меры безопасности усилят патрулями.
К патрулированию мест отдыха у воды в местах, где купание запрещено, будут привлекать, помимо спасателей, сотрудников полиции по делам несовершеннолетних, представителей муниципальных администраций и добровольцев.
Технические водоёмы – это самые опасные места для купания. Они опасны тем, что дно этих водоёмов спасателями не обследовано и может быть захламлено, загрязнено строительными материалами и заилено. В карьерах могут бить ключи, а резкие перепады температур в воде могут спровоцировать судороги даже у опытных и выносливых пловцов.
По словам вице-губернатора Веры Щербины, загрязнённые промышленными и строительными отходами карьеры должны ликвидироваться. Но пока они есть, а неосторожные граждане используют их для купания, приходится обеспечивать безопасность личным присутствием сотрудников профильных органов.
Напоминаем, в Приморском крае одобрено для купания уже 29 мест во Владивостокском и Находкинском городских округах, Партизанском, Хасанском и Лазовском районах. По мере обследования пляжей и прибрежных акваторий перечень безопасных пляжей будет расширяться.
Для обеспечения безопасности в водоохранных зонах в Приморье продолжается работа по ограничению проезда к пляжам. Штрафы за заезд к воде для граждан составляют от 3 до 4,5 тысяч рублей. Наказать рублём от 3 до 5 тысяч также могут за купание детей младше 14 лет без сопровождения взрослых (в этом случае семье грозит ещё и постановка на учёт в ОДПН местной полиции). Штрафом наказуемо и купание детей младше 7 лет без специальных средств, помогающих держаться на воде (нарукавники, надувные круги и т. д.), даже если ребёнок отдыхает под присмотром ответственного взрослого. Наконец, предусмотрены штрафы от 1 до 2 тысяч рублей за купание в местах, где это запрещено (при условии, что в зоне отдыха установлены соответствующие знаки).