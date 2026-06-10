Жителей российского города штрафуют на 5 тысяч рублей за отдых на пляжах

В Костроме проходят рейды по местам отдыха у воды, узнал КТ.

© Kostroma.Today

В комиссию входят чиновники, спасатели и полицейские.

Во время очередной проверки они обнаружили людей на «диких» пляжах. Причем отдыхающие оказались разновозрастными: семьи с детьми, подростки, пенсионеры. С ними провели беседы и вручили памятки.

А на одном из несанкционированных пляжей в районе Чернигинской набережной комиссия заметила купающуюся группу подростков. Им предложили перейти на соседний официальный пляж. Тем не менее информацию по детям отправили в управление муниципальных инспекций. Там примут решение о штрафах для родителей.

«Согласно Кодексу Костромской области об административных правонарушениях, за купание в местах, где установлены запрещающие знаки, предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей независимо от того, является нарушитель взрослым или подростком», — рассказал специалист управления территориальной безопасности Егор ЕРËМИН.

Специалисты призывают костромичей выбирать для отдыха только официальные пляжи, где дежурят спасатели и есть необходимые условия для безопасного купания.