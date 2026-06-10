Число кемпингов в Краснодарском крае за год выросло в два раза

К 1 июня 2026 года в Краснодарском крае зарегистрировали 50 объектов размещения, что вдвое превышает показатели прошлого года. Причинами ростов популярности кемпингов власти назвали стремление туристов к отдыху на природе, сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

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Лидирующие позиции по числу кемпингов занимает Геленджик, предлагающий отдыхающим 13 обустроенных площадок. По мнению представителей администрации, подобные объекты размещения становятся востребованной альтернативой традиционному пляжному отдыху.

Весной текущего года ведомство получило 23 заявки от предпринимателей, заинтересованных в создании новых кемпингов, а также в приобретении оборудования и обустройстве территорий для туристов.

Ранее «Кубань Информ» писал о лучших глемпингах Кубани с обзором цен и условиями размещения.