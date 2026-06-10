В Татарстане запускают научно-популярный маршрут в Иннополис

В Татарстане запускают научно-популярный маршрут в один из самых молодых городов России: "Иннополис - погружение в будущее". Он раскроет научно-технический потенциал региона.

Людям же интересно посмотреть, чем живет город будущего, да и покататься на беспилотном такси тоже интересно.

"И для нас это важно, - сказал ректор Университета Иннополис Александр Гасников. - Наш университет - признанная экспериментальная площадка для тестирования прорывных решений в образовании, науке, инновациях. Мы открываем двери для всех, кто хочет понять, как устроен мир. Туристы смогут увидеть и потрогать новейшие разработки".

Например, в AR-галерее классические картины оживают в дополненной реальности. А сервис "Нейробокс" демонстрирует, как с помощью ИИ можно сделать цифровой аватар. Гостей ждут робот-официант, мастер-класс по внедрению ИИ в обычную жизнь и многое другое. Экскурсию будут проводить студенты и сотрудники организаций.