В Татарстане запускают научно-популярный маршрут в Иннополис
В Татарстане запускают научно-популярный маршрут в один из самых молодых городов России: "Иннополис - погружение в будущее". Он раскроет научно-технический потенциал региона.
Людям же интересно посмотреть, чем живет город будущего, да и покататься на беспилотном такси тоже интересно.
"И для нас это важно, - сказал ректор Университета Иннополис Александр Гасников. - Наш университет - признанная экспериментальная площадка для тестирования прорывных решений в образовании, науке, инновациях. Мы открываем двери для всех, кто хочет понять, как устроен мир. Туристы смогут увидеть и потрогать новейшие разработки".
Например, в AR-галерее классические картины оживают в дополненной реальности. А сервис "Нейробокс" демонстрирует, как с помощью ИИ можно сделать цифровой аватар. Гостей ждут робот-официант, мастер-класс по внедрению ИИ в обычную жизнь и многое другое. Экскурсию будут проводить студенты и сотрудники организаций.
"Мне кажется, живая современная атмосфера города смотивирует многих поступить на учебу и жить в Иннополисе, - считает студент второго курса и гид "Технологии путешествий" Кирилл Тадеев. - Мы рассказываем о том, как студенты работают в передовых лабораториях, тестируют беспилотные технологии и запускают свои проекты, получая поддержку и преференции в нашей особой экономической зоне".