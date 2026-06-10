Домодедово перейдет на обновленную схему обслуживания пассажиров

Домодедово с июля 2026 года перейдет на обновленную схему обслуживания пассажиров: регистрацию на внутренние и международные рейсы планируется объединить в единую зону терминала Т2. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

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В воздушной гавани уточнили, что внедрение новой технологии обслуживания позволит оптимизировать предполетные процедуры и сократить время, необходимое пассажирам для прохождения формальностей. В рамках изменений стойки регистрации для рейсов как по России, так и за рубеж будут сосредоточены в одном пространстве терминала Т2.

По данным пресс-службы, реорганизация внутренней логистики терминала должна сделать перемещение пассажиров более быстрым и удобным.

Стоит отметить, что схема дальнейшего обслуживания рейсов останется без изменений: международные вылеты и прилеты продолжат обслуживаться в галерее Т2, тогда как внутрироссийские направления сохранятся в галерее D терминала Т1.