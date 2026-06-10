Где в Ставропольском крае искать реликтовые леса, лотосы и рукотворные парки

Ставропольский край редко воспринимают как регион дикой природы — чаще его связывают с курортами Кавказских Минеральных Вод и степными пейзажами. Но именно здесь находятся реликтовые леса, археологические памятники, рукотворные парки и заказники, где сохраняют минеральные источники и редкие виды растений. Некоторые из этих территорий появились сотни лет назад, другие получили охранный статус уже в XXI веке, но каждая по-своему показывает, насколько разнообразна природа Предкавказья.

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Татарское городище: реликтовый лес и таинственный город

Татарское городище, расположенное в одноименном лесу на окраине Ставрополя, — место особенное. Более тысячи лет здесь жили представители разных культур, оставившие после себя множество артефактов: украшения, оружие, остатки построек. Не менее интересен и сам лес: туристам показывают реликтовые растения, водопады и пещеры, а если повезет — местных пушистых и пернатых обитателей.

«Сегодня к лесу практически со всех сторон подступают город, жилая застройка или дороги, и тем удивительнее открыть для себя все тайны этого места, — говорит гид Николай Тимошенко. — Во-первых, интерес вызывают скальные породы и образования, ведь в древности эти места были покрыты водой — здесь простиралось Сарматское море, а скалы — выход пород, располагавшихся на его дне».

Лес считается реликтовым: здесь сохранились растения, существовавшие миллионы лет назад. Например, папоротники и буки. Помимо них в лесу растут дикие плодовые деревья, дубы, кустарники и ягодники.

Среди животных встречаются веретеница ломкая — безногая ящерица, которую часто принимают за змею, — и малоазиатская лягушка, обитающая только на Северном Кавказе. Всего здесь насчитывается около 300 видов животных.

Люди появились в этих местах еще в VIII веке до нашей эры. Первыми были представители кобанской культуры — земледельцы, пришедшие со стороны Кавказских гор.

«Кобанцы прожили в этой местности около 500 лет, — говорит Николай Тимошенко. — В V веке до нашей эры сюда пришли скифы и сарматы. По данным ученых, они жили с кобанцами довольно мирно, возможно, ассимилировались».

На территории леса нашли и скифские каменные могильники. Спустя несколько столетий поселение опустело, а в раннем Средневековье сюда пришли аланы и хазары. Тогда здесь появился город с крепостными стенами, воротами и рвами, следы которых сохранились до сих пор.

«Всем, кто попадает в лес, — продолжает Николай, — советуют посмотреть на Травертиновый водопад. У воды, питающей его, особый химический состав. Поэтому, например, листочки, упавшие в воду, покрываются белым налетом».

Есть в лесу и религиозное место — Пещера отшельника. Во времена гонений на церковь здесь собирались верующие. Сегодня пещера украшена иконами.

Кисловодский нацпарк: десятилетие двухсотлетнего парка

2 июня исполнилось десять лет с момента, как кисловодский парк получил статус национального. Решение стало важнейшей вехой в 200-летней истории самого большого рукотворного парка России.

Главное изменение — охранный статус территории. Сегодня на площади более 900 гектаров запрещены капитальное строительство и выделение земельных участков. Такие меры стали особенно важны после того, как в начале 2000-х парк потерял почти 500 гектаров.

«Кисловодский парк уникален главным образом тем, что все зеленые насаждения здесь высажены руками человека. Это колоссальный многолетний труд, — говорит главный специалист по связям с общественностью ФГБУ "Национальный парк 'Кисловодский'" Мария Арустамян. — Даже если турист поднимается в самые высокие и отдаленные уголки парка и думает: "Это уж точно естественный лес", — это не так. Все сделали люди».

Сегодня в парке более 250 видов деревьев: ели, кедры, пихты, дубы, буки и даже пробковое дерево. Весной рядом с Нарзанной галереей расцветает церцис. Травянистых растений и цветов здесь еще больше — свыше 800 видов. Часть занесена в Красную книгу: подснежник кавказский, колокольчик доломитовый, безвременник.

«Главная живая достопримечательность — белки. Они идут на контакт с туристами, которые кормят их семечками и орешками, становятся героинями сотен фотографий и видео. Часто к людям выходят лисы. Также в парке живут зайцы, шакалы, редкий черный дятел», — рассказывает специалист.

Парк известен и своими терренкурами — оздоровительными маршрутами, которые начали прокладывать еще в начале XX века. Покрытие дорожек из крошки красного камня, перепады высот, горный воздух и само расположение Кисловодска на высоте 815 метров над уровнем моря делают прогулки частью санаторного лечения.

В последние годы национальный парк «Кисловодский» остается одним из самых посещаемых в стране. Ежегодно сюда приезжают около 5 млн человек.

Бештаугорский заказник: на защите минеральных источников

Бештаугорский заказник занимает более 10 тысяч гектаров и охватывает территории Минераловодского и Предгорного округов, а также Пятигорска, Лермонтова и Железноводска. Именно сюда входят многие горы-лакколиты — главные природные символы Кавказских Минеральных Вод. Из 17 гор региона десять находятся в границах заказника, созданного в 2001 году.

«Главная задача этой особо охраняемой территории, — говорит гид и биолог Роман Головачев, — сохранение уникальных минеральных источников, формирующихся глубоко под землей заказника, а также охрана животного и растительного многообразия. Он действительно богат: здесь растет более 1 500 видов растений, кустарников и деревьев, некоторые впервые научно описаны именно здесь. Например, однобратственная лилия, дугообразный птицемлечник, карликовый бересклет. А на Монастырском озере на склоне Бештау цветут лотосы».

Животных в заказнике тоже много — порядка 300 видов. Здесь можно встретить лисицу, шакала, зайца, диких кошек и куниц, кабанов и косуль.