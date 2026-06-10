«Медленный отдых»: где жизнь можно поставить на паузу?

Один из туристических трендов этого сезона у россиян так называемый «медленный отдых. Путешественники выбирают места, где не надо торопиться, чтобы посмотреть все достопримечательности, а можно полностью погрузиться в атмосферу спокойствия и поставить жизнь на паузу. В России лидер среди «медленных городов Светлогорск в Калининградской области. В этом убедилась корреспондент «МИР 24 Ольга Хасид.

На самом деле, Светлогорск получил такой статус еще шесть лет назад, а сейчас успешно его поддерживает. А если говорить о топе «медленных городов, то здесь абсолютный лидер Италия — 72 города. Дальше идут Польша, Германия и Корея. Но по своей атмосфере Светлогорск им ни в чем не уступает.

Не спеша пройтись по зеленым улицам, послушать местных музыкантов, посидеть на лавочке с видом на Балтийское море и ощутить, как время замедляется. Никто не гоняет на самокатах, не стоит в пробке. В Светлогорске стиль жизни такой, когда не надо никуда спешить.

Светлогорск совсем небольшой. Его можно спокойно обойти пешком за день. В этом и есть очарование «города в лесу, как его еще называют. Туристов привлекает и самобытная архитектура здесь нет ни одного одинакового здания.

Лариса Быстрова директор музея «Колесо истории» «Курорт возник давно, это была деревня курортная. И в 1945 году после войны ее восстанавливали много лет. И то, что Светлогорск получил статус «медленный город», формировалось последние 80 лет. В городе нет производств, здесь нет больших предприятий, он курорт. И здесь нет особенной спешки».

Первыми «спешить перестали в Италии 27 лет назад. Там зародилось движение Cittaslow. Сейчас в нем числится 313 городов в 33 странах. Чтобы попасть в этот список, город должен набрать не менее 50% критериев ассоциации. Среди них: сохранение исторического наследия, поддержка местных производителей и ремесел, увеличение зеленых зон и снижение шумового загрязнения. Город не просто получает «ярлык, а берет на себя долгосрочные обязательства по поддержанию этого статуса.

«У нас появился после вступления в ассоциацию парк творчества «Муза такой огромный парк над озером Тихое, лесопарк, который позволяет полностью раствориться в нашей природе. Это проект «Отрадное 2.0, парк рододендронов, сквер любви. Сейчас мы занимаемся линейным парком вдоль реки Светлогорки и бесчисленным количеством скверов и парков, новыми фонтанами», - рассказал глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко.

Своим статусом Светлогорск очень гордится. В городе даже установили памятник-символ движению «медленных улитку с маленьким городом на панцире. А скоро, по оценкам экспертов, к Светлогорску и остальным могут присоединиться Сортавала, Старая Русса, Выборг и Петрозаводск.