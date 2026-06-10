Нальчик стал лидером среди направлений для спонтанных путешествий в России

Столица Кабардино-Балкарии стала лидером среди регионов России по спонтанным бронированиям отелей. В топ направлений, куда россияне отправляются без длительной подготовки, вошел также Грозный.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал бронирование отелей в России. Согласно полученным данным, около 14% всех заказов на размещение оформляются пользователями всего за один день до даты заезда. Чаще всего такой подход практикуют при поездках на южные курорты и в крупные промышленные центры, сообщается на официальном портале правительства КБР.

«Абсолютным лидером по спонтанным бронированиям стал Нальчик. За ним следуют Чебоксары и Ростов-на-Дону. Также в топ направлений, куда россияне отправляются без длительной подготовки, вошли Новороссийск, Грозный, Краснодар и Саранск», — сказано в сообщении.

В OneTwoTrip связывают высокий спрос на отдых в городах Северного Кавказа и на Черноморском побережье с растущей популярностью автомобильного туризма. Возможность выехать на личном транспорте в любую минуту позволяет путешественникам принимать решение о ночлеге непосредственно перед поездкой.