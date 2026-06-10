Вода на морских курортах России прогрелась до 25 градусов

Температура воды на российских морских курортах заметно выросла за последние дни. Наиболее комфортные условия для купания сейчас сложились в Ейске, где море прогрелось до 25 градусов. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

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По ее словам, в разных регионах показатели существенно отличаются. Самая теплая вода наблюдается в Азовском море и на отдельных участках Черноморского побережья.

Так, в Ейске температура достигла 25 градусов, в Геленджике – 22 градусов, в Сочи – 20. У берегов Анапы и Евпатории вода прогрелась до 19, в Туапсе – до 18 градусов.

Более прохладное море сейчас наблюдается в Крыму и на Балтике. В районе Алушты и Калининграда зафиксировано 17 градусов, а возле Ялты и Феодосии – 16.

Марина Макарова отметила, что температура воды в Балтийском море в районе Калининграда в этом году выглядит необычно высокой. По ее словам, такие показатели раньше встречались редко, однако в последние годы стали наблюдаться чаще из-за жаркой погоды.

Синоптик добавила, что ситуация на Черном море выглядит более привычной для начала лета. Вместе с тем температура воды там в последние годы в среднем примерно на два градуса превышает климатическую норму.