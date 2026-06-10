Названы самые популярные города России для отдыха летом

Аналитики провели исследование и выяснили, что в топ-3 самых популярных городов России для летнего отдыха вошли Санкт-Петербург, Москва и Адлер. Результаты есть в распоряжении RT.

Согласно статистике OneTwoTrip, туристы всё чаще делают выбор в пользу альтернативных вариантов размещения, предпочитая их классическим отелям.

«Наибольшей популярностью пользуются объекты без звёзд, включая апартаменты и гостевые дома, на которые приходится 34% всех бронирований. Гостиницы категории «четыре звезды» выбирают 28% путешественников. Отели категории «три звезды» бронируют в 27% случаев», — говорится в исследовании.

В списке самых востребованных направлений произошли некоторые колебания спроса, добавили в компании.

«Санкт-Петербург занимает первую строчку с долей бронирований 16,5%. Средняя цена за ночь здесь составляет 11,7 тыс. рублей. Тем не менее спрос на поездки в Северную столицу упал на 13%», — объяснили в сервисе.

Также специалисты отметили, что Москва находится на втором месте с долей 15,5%.

«Средняя стоимость ночи в отелях города — 9,2 тыс. рублей. Зафиксирован уверенный рост спроса на столицу — интерес увеличился на 15%», — подчеркнули они.

Согласно статистике, Адлер замыкает тройку лидеров, занимая 4,1% от общего числа бронирований.

«Ночь проживания обходится в среднем в 9,4 тыс. рублей. Спрос на это направление значительно снизился — падение составило 20%», — отмечается в материале.

Аналитики также упомянули Казань, добавив, что доля бронирований в этом направлении составляет 3,1%.

Средняя стоимость размещения — 11,3 тыс. рублей за ночь, объяснили эксперты.

На Калининград приходится 2,5% заказов, а средняя цена ночи составляет 10,3 тыс. рублей, добавили в компании.

«Сочи: доля направления равна 2,4%. Нижний Новгород: доля бронирований составляет 2,3%. Город показал самую высокую позитивную динамику среди лидеров: спрос на него вырос на 23%», — подчёркивается в исследовании.

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