Как гастрономический туризм в России превратился в машину для заработка

Путешественники всё чаще едут за локальной кухней, а не за видами. Рынок гастрономического туризма в России ежегодно прибавляет 14-16%, во время фестивалей гостиницы загружены на 95%, а более 65% туристов обязательно пробуют национальные блюда. Эксперты называют это новой экономической реальностью регионов.

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Гастрономический туризм в России перестал быть нишевым увлечением и превратился в полноценную индустрию с миллиардными оборотами. По данным комитета Российского союза туриндустрии (РСТ), рынок этого направления ежегодно прирастает на 14-16% — показатель, который считается высоким даже для самых динамичных сегментов туризма.

Цифры подтверждают: туристы голосуют рублём за местную кухню. Согласно опросам, более 65% путешественников во время поездок по России обязательно пробуют национальные блюда и локальные продукты. Люди едут не только в Татарстан на чак-чак или на Камчатку за крабом, но и в небольшие города за аутентичными рецептами.

Генеральный директор туркомпании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов отмечает, что сегодня гастрономические маршруты активно развиваются практически во всех регионах. Особенно он выделяет Поволжье с его национальной кухней, Дальний Восток с морепродуктами и Кубань, где энотуризм набирает обороты.

Экономический эффект от гастрофестивалей уже измерили. Во время таких событий загрузка местных гостиниц достигает 95%, а число бронирований в городе возрастает на 20-30%. Это напрямую увеличивает доходы малого бизнеса, фермеров и местных бюджетов.

При этом доступные направления тоже существуют. Эксперт советует обратить внимание на Псковскую, Новгородскую и Архангельскую области, где можно попробовать блюда из местной рыбы и ягод. А речные круизы по Волге, которые переживают второе рождение, позволяют за одну поездку познакомиться с кулинарными традициями сразу нескольких регионов.