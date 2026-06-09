Туристы в Екатеринбурге переживают, что их не пересаживают с рейсов Air Anka

Турагенты из Екатеринбурга переживают, что до их клиентов все никак не дойдет очередь пересадки с отмененных рейсов Air Anka на Corendon Airlines. По этому поводу представители розницы обратились в редакцию TourDom.ru:

«Летим в середине июня, 18-го числа. А у нас до сих пор никакой информации по новому перелету. Есть знакомые, кому уже на конец месяца и начало июля обновили информацию, а у нас все нет».

Судя по турагентским чатам ждут информации и туристы, вылетающие 20 июня.

Напомним: туроператор Anex начал предлагать туристам, забронировавшим туры с перелетом Air Anka из Екатеринбурга, альтернативную авиакомпанию Corendon Airlines в конце прошлой недели. С 4 июня действительно турагенты начали получать подтверждения с новой информацией о вылете в Турцию.

Как заверили TourDom.ru в туроператорской компании, этот процесс продолжается и планомерно продолжается от даты к дате:

«Поводов для волнений нет. Мы планомерно пересаживаем клиентов в ручном режиме. Сегодня еще работаем с датами вылета 15 июня. Будет двигаться дальше. Объемы большие, мы постепенно продвигаемся дальше. Как и анонсировалось, туристы полетят на Corendon».

Напомним: отмены Air Anka стали неожиданностью для большого количества туристов. После этих событий появились прогнозы, что на рынке перевозки возникнет дефицит. Однако опрошенные TourDom.ru эксперты считают, что эта проблема не грозит.