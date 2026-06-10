В Анапе открыли для туристов 4,5 километра песчаных пляжей
Отдыхающие могут воспользоваться на курорте всеми галечными пляжами и несколькими песчаными, общая протяженность последних около 4,5 километра. Об этом напоминает Оперативный штаб Краснодарского края.
Уточняется, что открыты 1 километр пляжей в поселке Витязево, их используют детский курорт "Вита", оздоровительный комплекс "Жемчужина России" и курорт "Мираклеон", а также 3,5 километра территории от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк". Помимо этого доступны галечные пляжи от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.
Как писала "РГ", эти же территории были открыты еще 1 июня, - в день открытия сезона. Сообщалось, что Роспотребнадзор дал на это добро.
Что же происходит на закрытых к посещению песчаных пляжах? По сообщению Оперштаба, на курорте завершили восстановление всех территорий между санаториями "Бимлюк" и "Рябинушка", ведут активную работу от санатория "Рябинушка" до пляжа "Охта".
После кораблекрушения танкеров с мазутом в Керченском проливе в декабре 2024 года в Анапе был введен режим ЧС. Море выбросило на берег значительное количество нефтепродуктов, из-за чего пляжи стали непригодны для рекреационных целей.
Весной этого года было решено засыпать замазученный песок слоем свежего, привезенного из карьера. Стоимость работ составляет около 0,5 миллиарда рублей.