В Анапе открыли для туристов 4,5 километра песчаных пляжей

Отдыхающие могут воспользоваться на курорте всеми галечными пляжами и несколькими песчаными, общая протяженность последних около 4,5 километра. Об этом напоминает Оперативный штаб Краснодарского края.

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Уточняется, что открыты 1 километр пляжей в поселке Витязево, их используют детский курорт "Вита", оздоровительный комплекс "Жемчужина России" и курорт "Мираклеон", а также 3,5 километра территории от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк". Помимо этого доступны галечные пляжи от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.

Как писала "РГ", эти же территории были открыты еще 1 июня, - в день открытия сезона. Сообщалось, что Роспотребнадзор дал на это добро.

Что же происходит на закрытых к посещению песчаных пляжах? По сообщению Оперштаба, на курорте завершили восстановление всех территорий между санаториями "Бимлюк" и "Рябинушка", ведут активную работу от санатория "Рябинушка" до пляжа "Охта".

После кораблекрушения танкеров с мазутом в Керченском проливе в декабре 2024 года в Анапе был введен режим ЧС. Море выбросило на берег значительное количество нефтепродуктов, из-за чего пляжи стали непригодны для рекреационных целей.

Весной этого года было решено засыпать замазученный песок слоем свежего, привезенного из карьера. Стоимость работ составляет около 0,5 миллиарда рублей.