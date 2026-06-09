В Домбае построят туристические объекты стоимостью более 16 млрд рублей

Свыше 16 млрд рублей составляет общая стоимость туристических объектов, которые сейчас строят в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. Это отели, канатная дорога и объекты общественного питания.

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«Ведется строительство курортного отеля "Аманауз" с объемом инвестиций порядка 10 млрд рублей и созданием более 450 рабочих мест. Реализуются также проекты строительства двух гостиниц категории не менее четырех звезд с номерным фондом 375 единиц, объектов общественного питания и новой канатной дороги — общий объем инвестиций составляет 6,2 млрд рублей», — сообщил в ходе ежегодного послания региональному парламенту глава КЧР Рашид Темрезов, его слова приводит ТАСС.

Темрезов отметил, что эти проекты формируют современный облик курорта и повышают его конкурентоспособность, подчеркнул глава республики. Развивается и другой популярный курорт республики — Архыз, где приступили ко второму этапу строительства канатных дорог.

В прошлом году в Карачаево-Черкесии начали реализацию мастер-планов поселка Домбай и села Архыз с Софийской Поляной. Планируется, что комплексный подход будет способствовать гармоничному развитию туристических зон, повышению их привлекательности и укреплению конкурентных позиций на региональном и федеральном туррынке.

Кроме того, в рамках Кавказского инвестиционного форума — 2026 в Минводах в конце апреля этого года был установлен нулевой километр на месте будущего аэропорта Архыз, который должен значительно увеличить турпоток в регион.