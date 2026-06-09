Туристы не спешат отменять брони в Крыму на высокий сезон

Редакция TourDom.ru продолжает следить за тем, как рынок реагирует на новости из Крыма – как мы писали накануне, бензиновый кризис уже привел к снижению новых бронирований на 30%. Однако есть и более неприятные события для отельеров полуострова – ранее созданные заказы туристы аннулируют.

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«Если у нас до этой ситуации каждый день было 30–40 бронирований в день, то сейчас столько же отказов. С начала топливного кризиса мы теряем деньги ровно тем же темпом, как раньше зарабатывали. Посмотрим, чем это все закончится. Мы никак на эту ситуацию повлиять не можем. Делаем все, чтобы нашим гостям было комфортно, уютно и спокойно в нашем отеле, но как им доехать и уехать, тут мы ничем им помочь не можем», – говорит директор управляющей компании Happy Season Hotel Group Сергей Щеголев.

У некоторых объектов потери очень существенные, поделился с редакцией один из источников среди представителей отельного бизнеса полуострова:

«Вот для примера: два отеля на Южном Берегу Крыма общей емкостью 450 номеров. За последние 10–12 дней около 40% потери загрузки за июнь и 30% за июль».

В то же время агрегаторы не видят глобального снижения. Вероятно, ситуация от одного объекта размещения к другому может сильно отличаться. Как рассказали редакции в компании «Островок.ру», с начала июня аналитики сервиса отмечают небольшое замедление темпов бронирований по сравнению с предыдущей неделей, а также рост числа отмен, однако общий объем заказов на июнь остается сопоставимым с показателями прошлого года.

Что касается более поздних дат, то здесь, заверили в компании, туристы заняли выжидательную позицию.

«На высокий сезон ситуация пока не оказывает существенное влияние. Темпы бронирований размещения в Крыму на июль-август сейчас опережают показатели аналогичного периода прошлого года на 26%».

Некоторые организованные туристы также меняют направление. Но не на Анапу, которую в ряде источников называют главным бенефициаром ситуации:

«Турция, Ленинградская область, Абхазия – у меня за последние дни были четыре переброни на эти направления. У коллег вчера было по две-три аннуляции и без переброни, просто возврат», – поделилась одна из турагентов.

Ранее TourDom.ru писал, что ЧП с поездом окажет меньшее влияние на уровень бронирований в Крыму, чем топливный кризис.