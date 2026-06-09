Депутат Валуев рассказал об удачных вариантах для летних путешествий по России

Одними из самых перспективных направлений внутреннего туризма на лето 2026 года являются Северный Кавказ, окрестности Байкала, Карелия, Ленинградская область и Дальний Восток. Таким мнением с Life.ru поделился депутат Госдумы Николай Валуев.

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В числе удачных вариантов, помимо уже упомянутых, он также назвал летний Шерегеш, оздоровительный комплекс Танай в Кемеровской области и село Териберка в Мурманской области.

Карелия и Мурманская область постепенно набирают популярность у путешественников. При этом Валуев отметил, что в Териберке сейчас наблюдается довольно высокий поток туристов, при этом и весь регион становится все притягательнее для любителей путешествий. Среди традиционных маршрутов депутат особо выделил Золотое и Серебряное кольцо. Автолюбителям же Валуев посоветовал рассмотреть возможность поездки в Беларусь, где есть немало любопытных вариантов для отдыха.

Для тех, кто ценит экологический туризм и контакт с дикой природой, рекомендуется обратить внимание на российские заповедники, которых много в стране и которые отлично подходят для отвлечения от городского ритма жизни.

Также Валуев отдельно упомянул Дальний Восток и отметил, что это направление будет наиболее комфортным для жителей самого региона, ведь есть проблема с приобретения доступных авиабилетов.

Сам парламентарий заявил, что практически не отдыхает в привычном смысле: чаще всего ему удается выкроить лишь один или два свободных дня в период командировок, а в текущем году на отпуск времени почти нет. Его любимые места для отдыха - уголки с живописными пейзажами, лесами и водоемами, где можно уединиться и избежать большого скопления людей.