Ни один пляж Петербурга не соответствует нормам для купания

Ни один из 24 пляжей Петербурга не соответствует гигиеническим требованиям для купания. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС заместитель начальника отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области Лариса Салионова.

"На 9 июня у нас уже отобрано 48 проб, проведено 176 исследований воды, продолжается исследование 16 проб по вирусологическим показателям, остальные исследования завершены. По результатам исследований на 9 июня у нас, к сожалению, вода всех водных объектов по санитарно-химическим показателям не соответствует гигиеническим требованиям. В 10 пробах из 24 выявлено несоответствие по микробиологическим показателям", - сказала она, отметив, что на территории семи районов Петербурга расположено 24 зоны рекреации.

Специалист подчеркнула, что пляжи, которые не прошли проверку, не рекомендуется использовать для купания, в том числе из-за рисков кишечных инфекций. Ухудшение качества воды связано с природными факторами, например, превышением норм содержания железа и марганца. К концу летнего сезона ситуация может осложниться цветением воды, что приводит к снижению концентрации кислорода. Актуальная информация о состоянии водных объектов будет публиковаться еженедельно на официальном сайте ведомства и в социальных сетях.

Кроме того, перед началом летнего сезона ведомство провело исследование почвы на пляжах. В результате было выявлено пять несоответствий: в двух пробах обнаружено микробиологическое загрязнение, во всех пяти - нарушение санитарно-химических показателей. Проблемы зафиксированы в акваториях реки Ижоры, а также Среднего, Верхнего и Нижнего Суздальских озер. Информация о несоответствии направлена в администрации районов Петербурга.