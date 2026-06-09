В Кисловодске строят три премиальных отеля

В Кисловодске продолжается строительство трех крупных гостиничных комплексов категории 4 и 5 звезд. После ввода объектов в эксплуатацию город сможет увеличить количество мест для размещения туристов примерно на 10%. Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

По его словам, все новые проекты относятся к премиальному сегменту. Один из объектов появится рядом со Старым озером и будет работать как современный оздоровительный центр. Еще один санаторий возводят возле Каскадной лестницы. Также реализуется третий крупный туристический проект.

Как отметил Моисеев, инвесторы уже приступили к строительству. Первый объект рассчитывают открыть в 2027 году, а полностью завершить реализацию всех трех проектов планируется в течение ближайших трех лет.

Сейчас в Кисловодске насчитывается около 20 тыс. койко-мест. По оценкам городских властей, только эти три проекта позволят увеличить вместимость курорта примерно на десятую часть в течение ближайших лет.

Глава города также рассказал о необычном решении, которое предусмотрено в одном из новых санаториев. На крыше здания оборудуют большой бассейн с рестораном и панорамными видами на город.

«В одном из санаториев у нас на крыше появится огромный бассейн с рестораном, чтобы можно было наблюдать красоты Кисловодска, купаясь в бассейне. Такой услуги у нас пока не было», – отметил Моисеев.

Кисловодск остается одним из самых популярных бальнеологических курортов России. В последние годы власти региона и инвесторы активно развивают гостиничную инфраструктуру, ориентируясь на растущий спрос на оздоровительный и санаторный отдых.