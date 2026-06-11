С 15 июня "плоскими" тарифами "Аэрофлота" смогут пользоваться только граждане РФ

Покупать авиабилеты по фиксированным тарифам экономического класса с 15 июня этого года смогут только граждане РФ. Об этом "Аэрофлот" сообщил в своем Telegram-канале.

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"Билеты по фиксированным тарифам экономического класса смогут приобретать только россияне. Ранее билеты по "плоским" тарифам могли приобретать, в том числе, иностранные граждане, путешествующие по внутрироссийским маршрутам", - сказано в публикации.

Такое решение было принято с учетом высокого спроса и социальной значимости этой программы, подчеркнули в компании.

Там также добавили, что в прошлом году по "плоскому" тарифу на дальневосточных направлениях путешествовало 1,5 миллиона человек, а между Москвой и Калининградом им воспользовались более 831 тысячи пассажиров.

Напомним, что "плоские" тарифы реализуются с 2014 года. Это социальная инициатива перевозчика. Стоимость таких билетов намного ниже себестоимости и не зависит от даты вылета. Билеты по этим тарифам продаются на маршрутах между Москвой и Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Благовещенском, Хабаровском, Магаданом, Южно-Сахалинском, Улан-Удэ, Якутском, Анадырем и Калининградом.