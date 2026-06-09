«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком

«Аэрофлот» возвращает прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Первый рейс запланирован на 20 июня, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

Перевозчик будет выполнять полеты трижды в неделю. Продолжительность перелета составит около 8 часов 35 минут. Сейчас прямых рейсов между городами нет. Ранее авиакомпания обслуживала это направление в рамках летнего расписания 2025 года.

Возобновление маршрута позволит пассажирам добираться из Северной столицы на Дальний Восток без пересадок в период высокого туристического сезона. Владивосток остается одним из самых популярных направлений региона благодаря морскому побережью, природным достопримечательностям и удобному расположению для путешествий по Азии.

«Аэрофлот» продолжает расширять маршрутную сеть. На прошлой неделе авиакомпания впервые открыла регулярное сообщение между Минеральными Водами и Стамбулом. Рейсы выполняются два раза в неделю на самолетах Airbus A320.

Кроме того, перевозчик возобновил полеты в ОАЭ после ограничений, действовавших на Ближнем Востоке. Первый рейс по маршруту Москва – Дубай отправился с практически полной коммерческой загрузкой.