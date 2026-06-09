Между Сочи и Адлером запустят морское такси

Нынешним летом между Сочи и Адлером начнет работать морское такси. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин во время ежемесячного расширенного планерного совещания.

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"Уже в этом летнем сезоне расширяем систему внутреннего транспортного сообщения благодаря новым морским направлениям. Запланирован запуск морского маршрута Сочи - Адлер на "Комете", - сказал он.

Открытие морского сообщения в Сочи активно муссировалось еще пять лет назад. Речь шла о том, чтобы соединить Имеретинский порт и Лазаревский район.

Тогда говорилось, что идея морского сообщения будет реализована с помощью инвестора, который закупит пассажирские катера, а также организует современный сервис брони и продажи билетов.

"Раньше были проблемы с сертифицированием судна. Какая сейчас ситуация, мне неизвестно. Сочинские причалы приспособлены. Запустят, если позволит пропускной режим, который требуется на всех транспортных объектах, а для того, чтобы его открыть, нужно создать определенные условия", - отметил эксперт Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Николай Гришин.

Регулярное морское сообщение в Сочи - тема не новая. В советское время водный транспорт курсировал в пределах города и на соседние курорты.

Напомним, в этому году с 12 июня возобновится морское сообщение на "Комете" между Сочи и Геленджиком. А 15 мая судно на подводных крыльях "Космонавт Павел Попович" выполнило первый в этом году пассажирский рейс из Сочи в Сухум.