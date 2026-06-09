«Мазут всегда был». Кондратьев прокомментировал состояние пляжей в Краснодарском крае

Отпускной сезон в Краснодарском крае проходит по плану и туристам не стоит переживать о состоянии пляжей. Так прокомментировал ситуацию на курортах губернатор Кубани Вениамин Кондратьев корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву.

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«И в моем детстве, и в вашем мазут всегда был. Вопрос только в том, кто сколько его видит. Кто-то видит чуть-чуть и говорит: “Ого, его много!” А на самом деле его и нет, но кто-то хочет его видеть», – отметил чиновник.

Он добавил, что при действительно серьезной проблеме это отразилось бы на туристическом потоке и отзывах отдыхающих, в том числе в Анапе.

«Если бы проблема стояла остро, негативных отзывов туристов было бы много. Но этого нет. Значит, то, о чем так много говорят, – это неправда», – заявил Вениамин Кондратьев.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что песок на курортах Краснодарского края, по его оценке, чище, чем на ряде европейских направлений, включая Лазурный берег Франции.