В Екатеринбурге хостелы и недорогие гостиницы освободили от турналога

На заседании Екатеринбургской городской думы депутаты решили не взимать туристический налог с хостелов и недорогих гостиниц. Послабление будет действовать в 2026 и 2027 годах. Такая информация была озвучена на заседании городской думы.

На заседании думы руководитель городской Счётной палаты Александр Гетманчук пояснил, что ставка налога в Екатеринбурге составляет 2%, но не менее 100 рублей. Поскольку ночь в хостеле стоит около тысячи рублей, получается, что постояльцы таких мест размещения платят налог 10%, что, по мнению властей, является несправедливым.

Послабление касается объектов без звёзд: хостелов, небольших отелей, придорожных мотелей и гостевых домов. По подсчётам мэрии, городской бюджет в 2026 году недополучит из-за этой меры 9,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что льгота коснётся 57 хостелов. Как писало ИА «Уральский меридиан», руководитель фракции «Единая Россия» в думе Алексей Вихарев объяснил решение поддержкой малого бизнеса и гостей города: по его словам, у гостиниц экономкласса сейчас непростые времена. За последние три года их загрузка упала с 72 до 53%. При этом такие заведения важны: не все туристы могут позволить себе номера в отелях.