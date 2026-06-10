У автотуристов появилась возможность свободно заправляться в Крыму

Источник портала TourDom.ru в Крыму поделился хорошей новостью: на некоторых АЗС полуострова бензин появился в свободной продаже. Упоминаются в частности заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Симферополе.

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Пока, как правило, отпуск ограничен 20 л топлива на один автомобиль. Заливают в бак машины, канистры не приветствуются. Цены за литр 92-го – от 93 руб. Именно эту марку по состоянию на первую половину дня 10 июня можно было свободно приобрести, например, на АЗС-16 в Ялте, АЗС-40 в Феодосии, в Алуште – на АЗС-11 и АЗС-13 (поселок Партенит). 95-й бензин – пока по-прежнему по талонам.

Улучшение ситуации с автомобильным топливом привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Сегодня в 12:00 на пропускном пункте в сторону материка было всего 35 машин. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. А значит, туристам, которым пора возвращаться с отдыха, предстоит тратить меньше времени на ожидание проезда у моста.

Как видим, до конца проблема дефицита топлива пока не решена, с 95-м по-прежнему есть сложности. Тем не менее заправиться автотуристам стало проще. Тем временем некоторые крымские гостиницы для привлечения клиентуры предлагают потенциальным гостям бесплатный бензин в случае бронирования у них размещения.

Соответствующие объявления замечены на онлайн-площадках.