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Все места отдыха в России готовы к сезону, заявила глава Роспотребнадзора

Российская Газетаиещё 2

В России инфраструктура для отдыха готова к летнему сезону. Организованные места отдыха ждут гостей, 98% детских лагерей, санаториев и пляжей уже проверили, и им выданы положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Пляжи тоже готовы.

Роспотребнадзор: все места отдыха в России готовы к сезону
© Российская Газета

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это и черноморское побережье, и другие зоны. И на сегодняшний день проблемных зон у нас нет", - отметила Попова в интервью РИА Новости.

Она пояснила, что под санитарно-эпидемиологическими мероприятиями подразумевается контроль качества воды, пляжей и качества обработки от клещей.