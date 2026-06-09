Роспотребнадзор: все места отдыха в России готовы к сезону

В России инфраструктура для отдыха готова к летнему сезону. Организованные места отдыха ждут гостей, 98% детских лагерей, санаториев и пляжей уже проверили, и им выданы положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Пляжи тоже готовы.

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Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это и черноморское побережье, и другие зоны. И на сегодняшний день проблемных зон у нас нет", - отметила Попова в интервью РИА Новости.

Она пояснила, что под санитарно-эпидемиологическими мероприятиями подразумевается контроль качества воды, пляжей и качества обработки от клещей.