В Роспотребнадзоре высказались о проблемных зонах для отдыха в России

Все организованные места отдыха в стране готовы к лету, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, 98% всех летних оздоровительных учреждений для детей и пляжей уже проверили специалисты. Они получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения.

«Это и черноморское побережье, и другие зоны. И на сегодняшний день проблемных зон у нас нет», — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова уточнила, что проверка включает контроль пляжей, качества воды и обработок от клещей.

На прошлой неделе столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что в зоне отдыха пляжа «Динамо» на севере Москвы запрещено купаться по санитарным соображениям. Проверка проб воды показала, что это опасно для здоровья.

Несмотря на запрет купания, на пляже «Динамо» по-прежнему разрешено отдыхать, заниматься спортом, гулять и проводить досуг другими способами, не связанными с пребыванием в воде.