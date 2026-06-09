Зюганов назвал самые фантастические места в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о своей любви к туризму и путешествиям по России.

«Моим первым удостоверением было «Турист СССР». Я горжусь им. Будучи учеником восьмого класса, я закончил школу с отличием, выиграл районные соревнования, и меня отправили в туристический лагерь под Орлом, недалеко от Спасского-Лутовинова — знаменитой усадьбы Ивана Сергеевича Тургенева. Там меня учили ходить по азимуту, плавать на байдарке, ставить палатку и познавать окрестности. И это умение сыграло настолько огромную роль в моей жизни, что, когда у моего сына родилось пятеро сыновей и трое дочерей, я сказал им: «Пока вы всю страну не обойдёте и не объедете, вы не станете настоящими гражданами нашей любимой родины». Они проплыли по Волге, съездили на Кавказ, побывали на Алтае. Должен сказать, вернулись совсем другими — даже внешне изменились», - цитирует Зюганова сайт КПРФ.

Зюганов назвал невероятными местами Байкал и Алтай.