Зюганов назвал самые фантастические места в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о своей любви к туризму и путешествиям по России.
«Моим первым удостоверением было «Турист СССР». Я горжусь им. Будучи учеником восьмого класса, я закончил школу с отличием, выиграл районные соревнования, и меня отправили в туристический лагерь под Орлом, недалеко от Спасского-Лутовинова — знаменитой усадьбы Ивана Сергеевича Тургенева. Там меня учили ходить по азимуту, плавать на байдарке, ставить палатку и познавать окрестности. И это умение сыграло настолько огромную роль в моей жизни, что, когда у моего сына родилось пятеро сыновей и трое дочерей, я сказал им: «Пока вы всю страну не обойдёте и не объедете, вы не станете настоящими гражданами нашей любимой родины». Они проплыли по Волге, съездили на Кавказ, побывали на Алтае. Должен сказать, вернулись совсем другими — даже внешне изменились», - цитирует Зюганова сайт КПРФ.
Зюганов назвал невероятными местами Байкал и Алтай.
«Байкал — это восьмое чудо света. Четверть мировых запасов чистой пресной воды. Потрясающий мир. Там уникальный институт, там самая умная нерпа, которая почти готова разговаривать. Если бросить монетку, она будет лететь 400 метров до дна Байкала. Фантастика. Я шесть раз поднимался на Эльбрус. Там все твои мелкие проблемы превращаются в ничто. Недалеко от него — Кисловодск. Там лучшие санатории в мире, самый свежий и чистый воздух, который лечит любые хвори. Огромное впечатление произвела на меня моя первая поездка на Алтай. Вы знаете, это энергетическое место. У меня сын со своими детьми проехал за рулём 10 000 км туда и обратно. Несмотря на тяжёлую дорогу, он сказал: «Это вообще фантастика». Если кто не был на Сахалине или Камчатке — просто советую. Когда я первый раз приехал на Сахалин, я ахнул. Машину можно спрятать под ёлкой. Я таких глухих мест нигде не видел. И берёза там иначе растёт. Там мир иной. Заходишь в речку, а у тебя по ногам из океана идёт красная рыба — с ног сшибает. Она возвращается туда, где родилась, через семь лет, а потом своим телом кормит новое потомство», - рассказал лидер КПРФ.