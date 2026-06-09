Доля Крыма в продажах туров в России рухнула до 1,5%

Крым впервые за много лет выбыл из десятки самых востребованных туристических направлений России. Доля полуострова в общем объёме продаж туров по стране упала до 1,5%. Причина — острый дефицит бензина, который парализовал транспортную доступность региона. Аэропорт Симферополя остаётся закрытым, а лимит топлива на одну машину не превышает 20 литров. Разбираемся, как системный кризис за несколько недель разрушил туристическую привлекательность Крыма.

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Антирекорд на фоне топливного коллапса

По данным туроператоров, доля Крыма в структуре продаж пакетных туров по России в конце весны — начале лета 2026 года сократилась до 1,5%. Для сравнения: ещё год назад полуостров уверенно входил в топ-5 внутренних направлений, уступая только Краснодарскому краю и Минеральным Водам. Теперь его обогнали не только традиционные лидеры, но и менее раскрученные регионы.

Падение спроса оказалось стремительным и масштабным. С 24 мая по 6 июня, по данным сервиса бронирования отелей «Островок», гостиничные бронирования в Крыму сократились на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Севастополе спад оказался ещё глубже — минус 40%. При этом количество отмен уже оформленных броней впервые превысило число новых заявок.

Бензиновая блокада вместо курортного сезона

Главная причина — катастрофическая нехватка автомобильного топлива. После атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в регионе местные власти ввели талонную систему: на одну машину отпускают не более 20 литров бензина марки АИ-92, заправка канистр запрещена полностью. Аэропорт Симферополя остаётся закрытым с 2022 года, и подавляющее большинство туристов добираются до полуострова на личном транспорте или рейсовых автобусах. Но без топлива даже доехать до места отдыха становится проблемой.

В социальных сетях ежедневно публикуются кадры многокилометровых очередей на заправках. Видео, на котором местный житель в Керчи едет верхом на лошади мимо замершей колонны машин, стало символом кризиса и разошлось по пабликам с миллионами просмотров. Отдыхающие жалуются, что не могут выехать из гостиниц обратно — топлива хватает только на то, чтобы доехать до ближайшей АЗС.

Зависимость от Крымского моста и перегруженные переправы

Закрытое небо делает Крымский мост и паромную переправу единственными «воротами» на полуостров. После атаки на мост в прошлом году движение по нему было частично ограничено, и пропускная способность снизилась. На фоне дефицита бензина и сложностей с заездом многие туристы предпочли перебронировать путёвки на другие курорты.

Белорусский бензин не спас ситуацию мгновенно

Россия увеличила закупки белорусского топлива: в мае объёмы поставок выросли в 58 раз по сравнению с апрелем. Однако, как отмечает «Коммерсантъ», даже эти меры пока не смогли кардинально изменить ситуацию. Бензин поступает в регион, но распределение идёт медленно, а пик сезона (июль–август) ещё впереди. Власти обещают стабилизировать обстановку в течение месяца, но туристический бизнес теряет бронирования уже сейчас.

Прогноз: возможен ли возврат?

Пока Крым выпал из топ-10, эксперты сходятся во мнении: возвращение полуострова в лидеры внутреннего туризма напрямую зависит от двух факторов — восстановления нормального топливоснабжения и открытия аэропорта. Ни то, ни другое в ближайшей перспективе не просматривается. В этих условиях туроператоры делают ставку на альтернативные направления — прежде всего на Анапу, которая, по их данным, уже стала главным бенефициаром крымского кризиса.

Напомним, что в России с июня 2026 года начали действовать новые ГОСТы для гостиниц и кемпингов. Сбои у чартеров сорвали планы туристов на отдых в Турции.