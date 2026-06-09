В России снизился спрос на отдых в санаториях

Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики и СМИ. Причины — рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым или Сочи.Цены на санатории в этом году в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские Минеральные Воды просели по загрузке примерно на 15%. А еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 2025-м по популярности санаториев республика находилась на третьем месте. Спрос частично держится на социальных путевках. Комментирует эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря:

«Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а на третий-четвертый-пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5,5 тысячи рублей за ночь, с питанием, с лечением до 26 тысяч рублей. Это зависит от локации, от формы собственности: государственной или частной, номерного фонда. То же самое по другим регионам страны, можно найти сейчас в июне санаторий и за 3,5 тысячи рублей в сутки, а можно найти и за 15 тысяч, и за 30 тысяч, и даже за 80 тысяч рублей в сутки, если говорить о премиальных санаториях Кавказских Минеральных Вод».

Бизнес ФМ позвонила в сервис онлайн-бронирования санаториев и курортных отелей. Там сказали, что сейчас действительно отказываются от поездок в Крым, но сразу предупредили, что если передумаете ехать, а до заезда осталось меньше двух недель — деньги не вернут. А вот спрос на Кавказские Минеральные Воды, по словам представителя сервиса, не просел — бронируют много. Получше и подороже — Кисловодск.

— В связи с чрезвычайной обстановкой в Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за две недели, то будет стопроцентный штраф.

— А что на первую половину июля, в Кавминводах?

— В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного уровня, некрасивого, немодного, без спа. Но лечебная база там сильная. Если без лечения, стоимость будет 130 тысяч. Если, например, по дыханию либо стройный силуэт, то это уже будет 148 тысяч. Это на двоих, на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс, она тоже стоит 148 тысяч. Это с трехразовым питанием. Если рассматривать более высокого уровня, это, например, такие как «Плаза спа Кисловодск», там стоимость, конечно, уже от 350 тысяч.

В Ессентуки можно съездить дешевле — за 108 тысяч рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит.